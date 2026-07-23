Вихопив телефон на подвір’ї: у Кам'янському районі поліція затримала грабіжника

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському районі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні жінки. За даними слідства, він вихопив із рук потерпілої мобільний телефон, коли та перебувала на подвір’ї приватного будинку, після чого втік

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, зловмисник, проходячи повз приватне домоволодіння, помітив жінку з мобільним телефоном у руках. Він підійшов до неї зі спини, вихопив гаджет і втік із місця події.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування підозрюваного. Ним виявився 37-річний житель Миколаївської області, який раніше вже був судимий.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Кривому Розі правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень знайомому.