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23 липня 2026, 17:50

На Прикарпатті чоловік до смерті забив 95-річну матір

23 липня 2026, 17:50
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Фото: Національна поліція
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На Прикарпатті чоловік звернувся до поліції. Він заявив, що нібито знайшов свою літню матір із травмами. Правда виявилась інакшою

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

69-річний чоловік звернувся до правоохоронців. Він розповів, що нібито знайшов свою 95-річну маму з травмами. На жаль, попри зусилля медиків, жінка не вижила.

Правоохоронці швидко зрозуміли, що чоловік плутається у своїх поясненнях та не може чітко відтворити перебіг подій. В результаті виявилось, що між сином та матір'ю сталась сварка, коли він її годував. Чоловік завдав їй численних ударів руками по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпіла померла.

"Намагаючись приховати скоєне та уникнути відповідальності, чоловік вигадав неправдиву версію події й повідомив її поліцейським. Однак зібрані під час розслідування докази повністю викрили його", - кажуть в поліції.

Наразі чоловік отримав підозру. Суд обрав йому запобіжний захід- тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття.

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