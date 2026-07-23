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23 липня 2026, 17:51

$25 тисяч за роботу, на яку не треба ходити: на Закарпатті судитимуть адвоката та директора коледжу

23 липня 2026, 17:51
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Закарпатської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо адвоката та директора регіональної філії приватного коледжу. Їх обвинувачують в організації фіктивного працевлаштування військовозобов’язаного для отримання відстрочки

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, за 25 тис. доларів США чоловіка офіційно оформили на керівну посаду в коледжі.

Насправді працювати він не мав - достатньо було лише час від часу з’являтися в навчальному закладі, щоб не викликати підозр.

Крім того, "працівник” мав відкрити банківську картку для нарахування зарплати та передати її організаторам схеми, а також щомісяця власним коштом сплачувати податки й ЄСВ із фіктивної зарплати. Тобто після сплати 25 тис. доларів він ще й фінансував існування власного "працевлаштування”.

Обох обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави близько 1,1 млн грн кожному.

Нагадаємо, що у Харкові затримали адвоката. Він організував схему незаконного бронювання від мобілізації.

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