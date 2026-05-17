Росія атакувала Україну 287 безпілотниками: є влучання на 7 локаціях

У ніч на 17 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, застосувавши 287 ударних безпілотників типу Shahed, а також Гербера, Італмас і дрони-імітатори типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 279 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня російські ударні безпілотники атакували Суми. Співробітники ДСНС працювали одразу на чотирьох локаціях, де були зафіксовані влучання.