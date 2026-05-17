17 травня 2026, 09:29

РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: 8 постраждалих

Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Протягом минулої доби російські війська понад 30 разів обстріляли Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилися чотири райони регіону. Унаслідок атак поранення дістали восьмеро людей.

У Дніпрі через ворожі удари виникли пожежі. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Постраждали троє людей.

У Криворізькому районі під вогнем були Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади. Пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури. Поранені четверо людей, трьох із них госпіталізували. Чоловіки віком 26 та 52 роки перебувають у важкому стані, 33-річна жінка – у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Унаслідок атак пошкоджені підприємство, інфраструктура, багатоповерхові та приватні будинки.

Також ворог атакував Покровську, Петропавлівську та Межівську громади Синельниківського району. Пошкоджені підприємство, приватний будинок і гараж. Поранення дістав 58-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, впродовж 16 травня російські війська понад 70 разів атакували два райони Дніпропетровської області, використовуючи артилерію, безпілотники та ракети. Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей, зокрема дві дитини: 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
