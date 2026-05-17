РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: 8 постраждалих

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, під ударами опинилися чотири райони регіону. Унаслідок атак поранення дістали восьмеро людей.

У Дніпрі через ворожі удари виникли пожежі. Пошкоджені підприємство та приватні будинки. Постраждали троє людей.

У Криворізькому районі під вогнем були Кривий Ріг, Лозуватська та Зеленодольська громади. Пошкоджені приватний будинок та об’єкти інфраструктури. Поранені четверо людей, трьох із них госпіталізували. Чоловіки віком 26 та 52 роки перебувають у важкому стані, 33-річна жінка – у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах. Унаслідок атак пошкоджені підприємство, інфраструктура, багатоповерхові та приватні будинки.

Також ворог атакував Покровську, Петропавлівську та Межівську громади Синельниківського району. Пошкоджені підприємство, приватний будинок і гараж. Поранення дістав 58-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, впродовж 16 травня російські війська понад 70 разів атакували два райони Дніпропетровської області, використовуючи артилерію, безпілотники та ракети. Загинув 38-річний чоловік. Постраждали 9 людей, зокрема дві дитини: 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик.