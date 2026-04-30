У Слов’янську з даху багатоповерхівки дістали залишки ракети
Після чергової російської атаки по Слов’янську один зі снарядів застряг в покрівлі багатоповерхового будинку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Піротехніки ДСНС ідентифікували боєприпас як безпечні залишки ракети від РСЗВ М-1991.
Фахівці за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання обережно вилучили уламки з даху.
Громадянам нагадують про необхідність бути вкрай обережними: у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них і негайно телефонуйте за номером 101.
Нагадаємо, раніше на Київщині лісник натрапив на мінометну міну "НОНА". Сапери знешкодили боєприпас.
