16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
17 квітня 2026, 17:52

Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну

Читайте также на русском языке
Українці ще мають «потягнути» час, щоб Європа стала сильнішою, – про це фактично сказав начальник Генштабу Бельгії Фредерік Вансіна
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Коли війна в Україні завершиться, Європа має бути достатньо сильною, щоб стримувати Росію. І все це – на тлі складних відносин зі США. Тому дедалі більше відповідальності лягає на наші плечі. До 2030 року, якщо ми рухатимемося нинішнім курсом, ми будемо значно сильнішими, ніж сьогодні.

2030 рік буде складним для Європи. До того часу війна в Україні, сподіваємося, завершиться, а росія матиме досвідчену армію в 650–700 тисяч військових. Тому до 2030 року ми повинні бути здатні сказати путіну: навіть без США він не виграє війну проти Європи. У нас є ще кілька років - завдяки мужності українців, які платять за цей час своєю кров’ю. Саме тому ми їх так підтримуємо", – каже він.

Ну тобто, ви тут поки повмирайте, бо Європа ще не підготувалась. А не завелика ціна? Скільки має загинути наших людей – від ракет, від дронів, на фронті? Поки в Європі живуть найкраще життя. А скільки людей має залишитись без домівок?

Найперше і найголовніше про що мають зараз думати всі – ЦЕ МИР! І впершу чергу про це має думати Зеленський, а не розповідати про стійкість, потужність і готовність бути декілька років щитом Європи.

Нам потрібен мир і нам треба відбудовувати країну. В нас тотальна бідність, люди не можуть собі Великодній кошик дозволити.

Дуже класно отримувати нагороди в Європі і слухати аплодисменти, коли тут кожного дня люди сидять під ракетами. Вертайтесь в реальність уже.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика ЄС суспільство
Підписуйтесь на RegioNews
