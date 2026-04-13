Пожежа виникла ввечері 12 квітня в урочищі Лугове в селі Глібівка, що у Вишгородському районі

На місці вогнеборці встановили, що горить покрівля складу та плівка всередині будівлі. Пожежу повністю ліквідували трохи більше ніж за годину.

До гасіння залучались 20 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Фахівці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, ввечері 9 квітня у Вишневому на Київщині сталася пожежа в приміщенні пекарні. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів.