У соцмережах з'явилося відео, на якому працівник територіального центру комплектування (ТЦК) на Київщині з пістолетом у руках намагався примусово мобілізувати чоловіка, який тримав у руках ніж

Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався під час виконання мобілізаційних заходів.

На відео видно, як військовий із пістолетом переслідує чоловіка. Очевидці стверджують, що у переслідуваного був ніж у руках.

Обставини події наразі уточнюються.

Нагадаємо, в Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на працівника ТЦК і завдав йому удару ножем у живіт. Інцидент стався 6 квітня. На суді чоловік заявив, що вчинив так, бо має доглядати за літньою мамою і шкодує про скоєне.