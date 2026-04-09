На Київщині працівник ТЦК із пістолетом намагався мобілізувати чоловіка з ножем
У соцмережах з'явилося відео, на якому працівник територіального центру комплектування (ТЦК) на Київщині з пістолетом у руках намагався примусово мобілізувати чоловіка, який тримав у руках ніж
Про це інформує RegioNews із посиланням на телеграм-канали.
За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався під час виконання мобілізаційних заходів.
На відео видно, як військовий із пістолетом переслідує чоловіка. Очевидці стверджують, що у переслідуваного був ніж у руках.
Обставини події наразі уточнюються.
Нагадаємо, в Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на працівника ТЦК і завдав йому удару ножем у живіт. Інцидент стався 6 квітня. На суді чоловік заявив, що вчинив так, бо має доглядати за літньою мамою і шкодує про скоєне.
У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із побиттям цивільного
Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову
У Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного
08 квітня 2026, 15:41
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
09 квітня 2026, 12:13
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
Всі блоги »