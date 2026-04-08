Скандальних керівників ТЦК із Київщини перевели на передову

Після виявлених правопорушень у Бучанському РТЦК, увесь минулий керівний склад та працівники були відправлені на бойові посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Новим керівником Бучанського РТЦК та СП призначили Андрія Євтушенка.

Інцидент стався після корупційного скандалу в серпні 2024 року.

"Увесь діючий керівний і рядовий склад Бучанського РТЦК був одномоментно прийнятий на службу після цієї події", – зазначив Гончаренко.

Як повідомлялось, Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.