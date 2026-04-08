У Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного
Подія трапилася в обласному центрі на вулиці Сахарова. Очевидці кажуть, що чоловіка побили представники ТЦК та СП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".
За словами очевидців, чоловіка побили представники ТЦК, у нього начебто перелом ноги і численні забої.
За інформацією власних джерел, у Тернопіль знову заїхали з іншої області для проведення мобілізаційних заходів. У поліції коментарів наразі не дають.
У ТЦК традиційно всі звернення і запити журналістів ігнорують, порушуючи закон про доступ до публічної інформації.
Як повідомлялось, у Тернополі чоловік кинув у ТЦК "коктейль Молотова" і погрожував фізичною розправою. Пізніше його затримали спецпризначенці.
