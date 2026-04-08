У Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного

Подія трапилася в обласному центрі на вулиці Сахарова. Очевидці кажуть, що чоловіка побили представники ТЦК та СП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

За словами очевидців, чоловіка побили представники ТЦК, у нього начебто перелом ноги і численні забої.

За інформацією власних джерел, у Тернопіль знову заїхали з іншої області для проведення мобілізаційних заходів. У поліції коментарів наразі не дають.

У ТЦК традиційно всі звернення і запити журналістів ігнорують, порушуючи закон про доступ до публічної інформації.

Як повідомлялось, у Тернополі чоловік кинув у ТЦК "коктейль Молотова" і погрожував фізичною розправою. Пізніше його затримали спецпризначенці.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
