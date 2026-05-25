Фото: ДСНС

У неділю, 24 травня, внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на території ринку у Краматорську на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь охопив покрівлю будівлі на площі 3000 квадратних метрів.

Через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти гасіння та відходити в укриття.

Попри небезпеку, рятувальники боролися з вогнем близько 10 годин і повністю ліквідували пожежу.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 травня росіяни завдали удару за допомогою БпЛА по місту Богодухів Харківської області. Постраждали три людини.