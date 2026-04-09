Скриншот с видео

В соцсетях появилось видео, на котором работник территориального центра комплектования (ТЦК) в Киевской области с пистолетом в руках пытался принудительно мобилизовать мужчину, который держал в руках нож

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

По информации местных СМИ, инцидент произошел во время выполнения мобилизационных мер.

На видео видно, как военный с пистолетом преследует мужчину. Очевидцы утверждают, что у преследуемого был нож в руках.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Харькове избрали меру пресечения мужчине, который с ножом напал на работника ТЦК и нанес ему удар ножом в живот. Инцидент произошел 6 апреля. На суде мужчина заявил, что поступил так, потому что должен ухаживать за пожилой мамой и сожалеет о содеянном.