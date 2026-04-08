У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із побиттям цивільного

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У відомстві заявили, що чоловік отримав травм під час перевірки документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що 8 квітня 2026 року під час проведення заходів оповіщення спільною групою було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно, застосував газовий балончик щодо військовослужбовців та намагався втекти. У ході втечі він втратив рівновагу та отримав травму. Військовослужбовці запропонували надати медичну допомогу, однак він від неї відмовився.

Також у ТЦК заявили, що чоловік перебував у СЗЧ.

"Керівництвом обласного ТЦК та СП ініційовано перевірку обставин події. Наразі триває службове розслідування", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

