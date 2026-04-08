08 квітня 2026, 17:29

У Тернопільському ТЦК прокоментували інцидент із побиттям цивільного

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У відомстві заявили, що чоловік отримав травм під час перевірки документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що 8 квітня 2026 року під час проведення заходів оповіщення спільною групою було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування чоловік почав поводитися агресивно, застосував газовий балончик щодо військовослужбовців та намагався втекти. У ході втечі він втратив рівновагу та отримав травму. Військовослужбовці запропонували надати медичну допомогу, однак він від неї відмовився.

Також у ТЦК заявили, що чоловік перебував у СЗЧ.

"Керівництвом обласного ТЦК та СП ініційовано перевірку обставин події. Наразі триває службове розслідування", – йдеться у повідомленні.

За даним фактом ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли про те, що в Тернополі працівники ТЦК побили до крові цивільного. Про це повідомили очевидці.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
