Вночі 25 травня під ударами російських безпілотників та артилерії опинилися три райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог атакував Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Постраждав 35-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. У громадах пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, а також господарська споруда.

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок атаки пошкоджений будинок.

В Апостоловому на Криворіжжі через обстріл виникли пожежі, пошкоджені автомобілі та інфраструктура.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 753 ударипо 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.