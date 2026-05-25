Удар по Києву 24 травня: у лікарнях перебуває 21 постраждалий, серед них – дві дитини
Станом на ранок 25 травня у стаціонарах міських лікарень залишається 21 людина, яка постраждала під час масованої атаки на Київ вночі 24 травня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – йдеться у повідомленні.
Кличко зазначив, що усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.
Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець
25 травня 2026, 10:29Частина люка пробила лобове скло: на Вінниччині сталася ДТП із двома BMW
25 травня 2026, 10:14Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід
25 травня 2026, 09:58П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ
25 травня 2026, 09:55У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
25 травня 2026, 09:46У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують
25 травня 2026, 09:44З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі блоги »