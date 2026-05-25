Станом на ранок 25 травня у стаціонарах міських лікарень залишається 21 людина, яка постраждала під час масованої атаки на Київ вночі 24 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.