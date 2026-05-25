09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
07:41  25 травня
У Запоріжжі після удару дрона загорілося авто
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 08:38

Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 246 із 262 російських безпілотників

25 травня 2026, 08:38
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 25 травня РФ атакувала Україну 262 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 246 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 25 травня 2026 року

Нагадаємо, вночі 25 травня під ударами російських безпілотників та артилерії опинилися три райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки та інфраструктура, постраждав 35-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець
25 травня 2026, 10:29
Частина люка пробила лобове скло: на Вінниччині сталася ДТП із двома BMW
25 травня 2026, 10:14
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59
Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід
25 травня 2026, 09:58
П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ
25 травня 2026, 09:55
У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
25 травня 2026, 09:46
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують
25 травня 2026, 09:44
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26
Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17
Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »