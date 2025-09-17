На Київщині під час пожежі загинула жінка
У вівторок, 16 серпня, в селі Медвин Білоцерківського району спалахнув житловий будинок
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа сталася на вулиці Першотравнева. Під час гасіння рятувальники знайшли в будинку тіло 61-річної жінки.
До ліквідації пожежі залучались 7 вогнеборців і 3 одиниці техніки.
Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, вночі 16 вересня в лікарні Ужгорода сталася пожежа. Вогонь охопив палату на п’ятому поверсі. Внаслідок пожежі помер пацієнт.
