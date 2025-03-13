На Прикарпатті легковик вилетів в кювет: на місці працювали рятувальники
ДТП сталася в середу, 12 березня, в селі Стрільче в Коломийському районі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Легковий автомобіль з’їхав в кювет. На місці рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти загорянню авто.
Всі обставини ДТП встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 8 березня на Житомирщині на трасі сталася ДТП. Загинули троє молодих людей.
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Житомирщині судили жінку за торгівлю методоном
13 березня 2025, 00:50На Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер: матір отримала підозру
13 березня 2025, 00:34Планував диверсії у Львові: на Закарпатті засудили російського шпигуна
12 березня 2025, 23:55Жителя Черкас засудили за ухилення від мобілізації
12 березня 2025, 23:20"Ми можемо домогтися припинення вогню": Трамп став погрожувати Росії
12 березня 2025, 22:50Скільки українців повернеться з-закордону - в уряді назвали цифру
12 березня 2025, 22:25Хоче кращі умови: Путін може затягувати припинення вогню в Україні - ЗМІ
12 березня 2025, 21:45У Києві водій побив інспекторку з паркування
12 березня 2025, 21:15У Запоріжжі чоловік погрожував дружині гранатою
12 березня 2025, 20:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України