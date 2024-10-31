На Київщині під колесами потяга загинув чоловік
Трагічна подія сталася 30 жовтня близько шостої вечора у Бучі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Електропотяг сполученням "Святошин – Немішаєве" збив 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях.
Машиніст поїзда застосував сигнал та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.
Нагадаємо, 28 жовтня на Закарпатті легковик зіштовхнувся з потягом. Водій авто загинув.
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