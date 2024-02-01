На Київщині знайшлася собака-поводир, яка зникла ще у перший день повномасштабної війни

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У Київській області знайшли золотистого ретривера, який зник у перший день повномасштабного вторгнення. Через два дні після зникнення його прихистили військові

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає RegioNews.

Зазначається, що тварина перелякалася вибухів і пострілів та втекла ще 24 лютого 2022 року.

Її незрячий господар Сергій до останнього не вірив, що колись побачить свого улюбленця, проте нещодавно йому зателефонував знайомий кінолог і сказав, що Плюша знайшлася.

Як виявилося, собаку через два дні після зникнення прихистили військові, а днями вони побачили оголошення про пошук Плюші, перевірили чип і звернулися до кінологічного центру, в якому виховували собаку.

За ці майже два роки Сергій був змушений завести іншого пса-поводиря, а тепер сподівається, що його улюбленці поладнають і житимуть разом.

Відомо, що чоловік із собакою жили на Дніпропетровщині, але на момент початку повномасштабної війни були у справах в кінологічному центрі поблизу Вишгорода на Київщині.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі водолази ДСНС врятували лебедя на кризі.