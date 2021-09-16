На Київщині троє чоловіків битами та руками вибили з місцевого жителя гроші та мобілку

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На Київщині поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у вчиненні розбійного нападу на квартиру місцевого жителя

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За даними поліції, троє осіб в нічний час увійшли до квартири 30-річного чоловіка та почали вимагати у нього гроші. В подальшому зловмисники по черзі наносили чоловікові удари дерев'яною битою по голові, а згодом руками та ногами в різні частини тіла.

Зловмисники забрали у чоловіка 12 тисяч гривень, мобільний телефон, ключі від автомобіля і квартири та зникли з місця злочину.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і за "гарячим слідом" розшукали розбійників. Двоє з них – 19-ти та 23-річний молодики - виявились жителями села Острійки, а третій, також 23-річний хлопець, проживає в Білій Церкві.

Згодом поліцейські виявили та вилучили всі викрадені речі, дерев'яну биту та пістолет "Stalker". На місці працювали криміналісти. Автомобіль "Skoda", на якому пересувались зловмисники, поміщений на майданчик тимчасового тримання.

Потерпілого прооперували і на даний час він перебуває в лікарні з численними травмами голови, переломом носа та забоями тіла. Його стан стабільний.

Трьох зловмисників затримали. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Згодом за погодженням з Білоцерківською окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру у скоєному. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.