09:01  16 вересня
В Україні за добу більше 5700 нових хворих COVID-19
17:52  16 вересня
У Херсоні чоловіка привалило бетонною плитою
16:57  16 вересня
Окупанти знову сьогодні обстріляли населений пункт на Донбасі
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2021, 15:42 14

На Київщині троє чоловіків битами та руками вибили з місцевого жителя гроші та мобілку

16 вересня 2021, 15:42 14
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Київщині поліція затримала трьох чоловіків за підозрою у вчиненні розбійного нападу на квартиру місцевого жителя

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За даними поліції, троє осіб в нічний час увійшли до квартири 30-річного чоловіка та почали вимагати у нього гроші. В подальшому зловмисники по черзі наносили чоловікові удари дерев'яною битою по голові, а згодом руками та ногами в різні частини тіла.

Зловмисники забрали у чоловіка 12 тисяч гривень, мобільний телефон, ключі від автомобіля і квартири та зникли з місця злочину.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і за "гарячим слідом" розшукали розбійників. Двоє з них – 19-ти та 23-річний молодики - виявились жителями села Острійки, а третій, також 23-річний хлопець, проживає в Білій Церкві.

Згодом поліцейські виявили та вилучили всі викрадені речі, дерев'яну биту та пістолет "Stalker". На місці працювали криміналісти. Автомобіль "Skoda", на якому пересувались зловмисники, поміщений на майданчик тимчасового тримання.

Потерпілого прооперували і на даний час він перебуває в лікарні з численними травмами голови, переломом носа та забоями тіла. Його стан стабільний.

Трьох зловмисників затримали. Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Згодом за погодженням з Білоцерківською окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру у скоєному. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

кримінальна справа Київська область Нацполіція Розбій пістолет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram