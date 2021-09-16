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16 сентября 2021, 15:42 14

На Киевщине трое мужчин битами и руками выбили из местного жителя деньги и мобилку

16 сентября 2021, 15:42 14
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из открытых источников
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На Киевщине полиция задержала трех мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения на квартиру местного жителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Киевщины.

По данным полиции, три человека в ночное время вошли в квартиру 30-летнего мужчины и начали требовать у него деньги. В дальнейшем злоумышленники поочередно наносили мужчине удары деревянной битой по голове, а затем руками и ногами в разные части тела.

Злоумышленники забрали у мужчины 12 тысяч гривен, мобильный телефон, ключи от автомобиля и квартиры и скрылись с места преступления.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и по "гоячим следам" разыскали разбойников. Двое из них-19 - ти и 23-летний молодые люди-оказались жителями села Острийки, а третий, также 23-летний парень, который проживает в Белой Церкви.

Впоследствии полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи, деревянную биту и пистолет "Stalker". На месте работали криминалисты. Автомобиль "Skoda", на котором передвигались злоумышленники, помещен на площадку временного содержания.

Пострадавшего прооперировали и в настоящее время он находится в больнице с многочисленными травмами головы, переломом носа и ушибами тела. Его состояние стабильное.

Троих злоумышленников задержали. Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии по согласованию с Белоцерковской окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении в содеянном. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

уголовное дело Киевская область Нацполиция Разбой пистолет

 
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