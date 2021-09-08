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08 вересня 2021, 12:57 26

Під Києвом розмалювали борди ексрегіонала Мураєва

08 вересня 2021, 12:57 26
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Фото з відкритих джерел
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В місті Боярка Київської області невідомі розмалювали борди народного депутата попередніх скликань ексрегіонала Євгена Мураєва

Про це пише RegioNews з посиланням на "Патріоти Донбасу"

Зазначається, що цез робили патріотично налаштовані громадяни. Банер з обличчям Мураєва, який анонсує нову передачу на його телеканалі "Наш" під назвою "Тут наша земля" розмалювали чорною фарбою.

Нагадаємо, що нещодавно у Чернівцях після скарги депутата райради в поліцію зняли білборд Мураєва

Донбас земля Київська область борди

 
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