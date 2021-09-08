Під Києвом розмалювали борди ексрегіонала Мураєва
В місті Боярка Київської області невідомі розмалювали борди народного депутата попередніх скликань ексрегіонала Євгена Мураєва
Про це пише RegioNews з посиланням на "Патріоти Донбасу"
Зазначається, що цез робили патріотично налаштовані громадяни. Банер з обличчям Мураєва, який анонсує нову передачу на його телеканалі "Наш" під назвою "Тут наша земля" розмалювали чорною фарбою.
Нагадаємо, що нещодавно у Чернівцях після скарги депутата райради в поліцію зняли білборд Мураєва
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