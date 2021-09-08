Под Киевом разрисовали борды экс-регионала Мураева
В городе Боярка Киевской области неизвестные разрисовали борды народного депутата предыдущих созывов экс-регионала Евгения Мураева
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Патриоты Донбасса"
Отмечается, что это делали патриотически настроенные граждане. Баннер с лицом Мураева, который анонсирует новую передачу на его телеканале "Наш" под названием "Здесь наша земля" разрисовали черной краской.
Напомним, что недавно в Черновцах после жалобы депутата райсовета в полицию сняли билборд Мураева
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