У Білій Церкві зафіксували спалах сальмонельозу
У Білій Церкві Київської області семеро відвідувачів одного з кафе були госпіталізовані з діагнозом сальмонельоз. В ході перевірок, з'ясувалося, що п'ять осіб персоналу працювало без санкнижок
Про це повідомляє RegioNews зі посилання на пресслужбу Білоцерківської РДА.
В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпеки харчових продуктів, в результаті якого виявлено ряд порушень", - йдеться в повідомленні.
Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень:
- не забезпечені умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв;
- виявлено продукцію з вичерпаним терміном реалізації;
- до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.
Роботу закладу громадського харчування призупинено до усунення виявлених порушень. Відсторонено від роботи 5 осіб з-поміж персоналу закладу, які працювали без проходження медичного огляду.
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