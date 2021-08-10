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10 серпня 2021, 11:06 2

У Білій Церкві зафіксували спалах сальмонельозу

10 серпня 2021, 11:06 2
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Фото: з відкритих джерел
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У Білій Церкві Київської області семеро відвідувачів одного з кафе були госпіталізовані з діагнозом сальмонельоз. В ході перевірок, з'ясувалося, що п'ять осіб персоналу працювало без санкнижок

Про це повідомляє RegioNews зі посилання на пресслужбу Білоцерківської РДА.

В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпеки харчових продуктів, в результаті якого виявлено ряд порушень", - йдеться в повідомленні.

Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень:

  • не забезпечені умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв;
  • виявлено продукцію з вичерпаним терміном реалізації;
  • до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Роботу закладу громадського харчування призупинено до усунення виявлених порушень. Відсторонено від роботи 5 осіб з-поміж персоналу закладу, які працювали без проходження медичного огляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області семеро людей отруїлися грибами.

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