У Білій Церкві зафіксували спалах сальмонельозу

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У Білій Церкві Київської області семеро відвідувачів одного з кафе були госпіталізовані з діагнозом сальмонельоз. В ході перевірок, з'ясувалося, що п'ять осіб персоналу працювало без санкнижок

Про це повідомляє RegioNews зі посилання на пресслужбу Білоцерківської РДА.

В ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпеки харчових продуктів, в результаті якого виявлено ряд порушень", - йдеться в повідомленні.

Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень:

не забезпечені умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв;

виявлено продукцію з вичерпаним терміном реалізації;

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Роботу закладу громадського харчування призупинено до усунення виявлених порушень. Відсторонено від роботи 5 осіб з-поміж персоналу закладу, які працювали без проходження медичного огляду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області семеро людей отруїлися грибами.