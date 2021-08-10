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10 августа 2021, 11:06 5

В Белой Церкви зафиксировали вспышку сальмонеллеза

10 августа 2021, 11:06 5
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Фото: из открытых источников
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В Белой Церкви Киевской области семеро посетителей одного из кафе были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. В ходе проверок, выяснилось, что пять человек персонала работало без санкнижек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской РГА.

В ходе расследования причин вспышки проведено инспектирование заведения общественного питания на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, в результате которого выявлен ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Так, в заведении общественного питания обнаружили ряд нарушений:

  • не обеспечены условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд;
  • обнаружена продукция с истекшим сроком реализации;
  • к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Работа заведения общественного питания приостановлена ​​до устранения выявленных нарушений. Отстранены от работы 5 человек из числа персонала заведения, работавших без прохождения медицинского осмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области семь человек отравились грибами.

госпитализация отравление область санитарные нормы кафе

 
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