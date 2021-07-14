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14 липня 2021, 18:30 226

СБУ заблокувала контрабанду майже 5 тисяч одиниць техніки Apple

14 липня 2021, 18:30 226
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Служба безпеки України заблокувала контрабанду майже 5 тис. одиниць техніки Apple

Як пише Regionews з посиланням на телеграм СБУ партію техніки американської компанії вартістю понад 30 млн грн намагалися ввести через митний пост "Бориспіль".

"Щоб не платити податки, вантаж переправляли під виглядом відправлень з особистими речами. У такий спосіб діяли одразу два міжнародні канали", - зазначається у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисники планували продавати електронні товари через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.

Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, що в Україну намагалися незаконно ввести 32 Iphone

СБУ контрабанда слідство торговля сигарети

 
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