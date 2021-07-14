СБУ заблокувала контрабанду майже 5 тисяч одиниць техніки Apple
Служба безпеки України заблокувала контрабанду майже 5 тис. одиниць техніки Apple
Як пише Regionews з посиланням на телеграм СБУ партію техніки американської компанії вартістю понад 30 млн грн намагалися ввести через митний пост "Бориспіль".
"Щоб не платити податки, вантаж переправляли під виглядом відправлень з особистими речами. У такий спосіб діяли одразу два міжнародні канали", - зазначається у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, зловмисники планували продавати електронні товари через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.
Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо, що в Україну намагалися незаконно ввести 32 Iphone