СБУ заблокировала контрабанду почти 5 тысяч единиц техники Apple

Как пишет Regionews со ссылкой на телеграмм СБУ партию техники американской компании стоимостью более 30 млн грн пытались ввести через таможенный пост "Борисполь".

"Чтобы не платить налоги, груз переправляли под видом отправлений с личными вещами. Таким образом действовали сразу два международных канала", - отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленники планировали продавать электронные товары через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, что в Украину пытались незаконно ввезти 32 Iphone