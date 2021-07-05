08:52  05 липня
COVID в Україні: за добу виявили 244 нових випадків
09:41  05 липня
Негода в Україні: без світла залишилось майже 30 населених пунктів
08:11  05 липня
Доба в ООС: шість порушень, один військовослужбовець загинув
UA | RU
UA | RU
05 липня 2021, 11:19 986

На Київщині затримали групу осіб, які хотіли захопити 50 га лісу

05 липня 2021, 11:19 986
Читайте также на русском языке
Фото: dbr.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Група осіб планувала вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі. Її площа - 50 га, а орієнтовна вартість - понад 100 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДБР.

Встановлено, що група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, до оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру з подальшим обранням запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень.

ДБР земля море область Держгеокадастр

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram