На Київщині затримали групу осіб, які хотіли захопити 50 га лісу

Фото: dbr.gov.ua

Група осіб планувала вивести з держвласності територію лісового фонду у Вишгородському районі. Її площа - 50 га, а орієнтовна вартість - понад 100 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДБР.

Встановлено, що група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, до оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру з подальшим обранням запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ викрила чиновників на земельних махінаціях у 4,5 мільйона гривень.