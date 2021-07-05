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05 июля 2021, 11:19 909

На Киевщине задержали группу людей, которые хотели захватить 50 га леса

05 июля 2021, 11:19 909
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Фото: dbr.gov.ua
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Группа людей планировала вывести из госсобственности территорию лесного фонда в Вышгородском районе. Ее площадь - 50 га, а ориентировочная стоимость - более 100 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 гектаров леса и продать третьим лицам. Ориентированная стоимость указанных земель составляла более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следователей, к сделке за взятки они привлекли служебных лиц Госгеокадастра в Киевской области, Вышгородской РГА и Выщедубечанского лесхоза.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении с последующим избранием мер пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила чиновников на земельных махинациях в 4,5 миллиона гривен.

ГБР земля море область Госгеокадастр

 
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