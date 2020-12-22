Мэр Броваров Сапожко рассказал о деталях нападения на него и его семью

Он заверил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов городского главы Броваров

Он заверил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов городского главы Броваров

Фото: из открытых источников

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что ночью группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в его дом, связала сына и жену, а затем на глазах у близких начали его бить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Сапожко.

Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня бить. После этого устроили в доме погром и быстро исчезли", - рассказал мэр.

Он убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Сапожко воспринимает этот факт, как политическое давление, с целью запугать и заставить его "снять свою кандидатуру с избирательных гонок".

Напомним, в селе Гнедин в Киевской области в ночь на 22 декабря несколько человек ограбили частный дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Полиция открыла уголовное производство.