У Києві через відсутність світла тимчасово зупинили фунікулер
У Києві 8 жовтня тимчасово призупинили рух фунікулера через відсутність електропостачання
Про це повідомили у КП "Київпастранс", передає RegioNews.
Пасажирів просять враховувати зміни під час планування маршрутів.
Про відновлення роботи фунікулера повідомлять додатково.
Нагадаємо, що у четвер, 8 жовтня, в Україні діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили, якими будуть графіки.
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