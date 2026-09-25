Втрати російської армії станом на 25 вересня: Генштаб оновив дані
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 525 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1590 окупантів, два танки, 13 бронемашин, 35 артилерійських систем, три РСЗВ, 1223 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 370 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом доби 23 вересня та в ніч на 24 вересня підрозділи Сил оборони уразили російські РЛС на Запоріжжі та базу дронів у Донецьку.
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