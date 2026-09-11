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11 вересня 2026, 10:32

Через обстріли без світла залишились споживачі у семи областях – Міненерго

11 вересня 2026, 10:32
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Ілюстративне фото: pixabay
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Станом на ранок 11 вересня внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовано знеструмлення частини споживачів у семи областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Без світла через ворожі атаки залишилися мешканці у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях.

Ремонтні бригади працюють скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлювальні роботи тривають.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 11 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня РФ атакувала Україну S8000 "Бандероль" та 161 ударним БпЛА різного типу. Зафіксовані влучання на 19 локаціях.

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