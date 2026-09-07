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07 вересня 2026, 14:27

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту

07 вересня 2026, 14:27
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Ілюстративне фото: pixabay
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Рада оборони Києва ухвалила рішення про зміну тривалості комендантської години. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Рада оборони Києва ухвалила сьогодні рішення відповідно до постанови уряду та деяких ініціатив міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці", – йдеться у повідомленні.

З 10 вересня комендантська година в столиці буде скорочена на одну годину і триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. У зв'язку з цим графік роботи громадського транспорту також подовжать на одну годину.

Водночас час роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та ТРЦ залишиться без змін.

Крім того, під час комендантської години (через те, що багато поїздів запізнюються) місто організує 4 автобусних маршрутів для перевезення людей з центрального залізничного вокзалу.

Також у столиці з 3 вересня вже діє дозвіл на рух транзитного великогабаритного транспорту у нічний час.

Раніше повідомлялося, що Київ змінює організацію роботи громадського транспорту через тривалі повітряні тривоги, які дедалі сильніше впливають на життя міста.

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