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Правоохоронці викрили підприємця, який Дарницькому районі столиці без жодних дозвільних документів зайняв ділянку комунальної власності та звів на ній двоповерхове приміщення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поблизу будинку на вулиці Лариси Руденко чоловік побудував двоповерхову будівлю площею понад 1,1 тисячі квадратних метрів.

Надалі фігурант передав незаконне приміщення в оренду іншому підприємцю під продуктовий магазин та отримував за це кошти.

Слідчі оголосили 42-річному киянину про підозру за ч. 3 ст. 197-1 КК України (самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці). Йому загрожує трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.