Про новий мирний план для України

Знов спостерігається певний ажіотаж навколо нового мирного плану

Знов спостерігається певний ажіотаж навколо нового мирного плану

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Британське видання The Times 24 серпня 2026 року повідомило про трикрокову пропозицію, розроблену Україною, США та європейськими країнами для заморожування бойових дій. План передбачає негайне припинення вогню, взаємне відведення військ, створення демілітаризованої зони, та надання Україні міжнародних гарантій безпеки.

Насправді, нічого принципово нового в цьому плані не має. Все це вже обговорювалось в тих чи інших комбінаціях ще на початку року в переговорах в трьохсторонньому форматі. Але вже не йдеться про одностороннє виведення українських військ з Донбасу.

Важливе уточнення: це, схоже, ще не повністю оформлений "мирний план", а узгоджуваний Україною, США та європейцями проєкт, який планують передати Москві. В публікації відзначається, що сам Зеленський говорить про "пропозиції" і зазначає, що від американської сторони очікуються ще кілька ідей.

The Times пов'язує появу пропозицій із візитом до Москви секретаря Ватикану у справах відносин із державами архієпископа Пола Річарда Галлагера 24–28 серпня. Цей візит вже відбувається. Зокрема Галлагер вже зустрівся з Лавровим. Видання припускає, що через представника Ватикану мирні пропозиції можуть бути донесені до російської сторони, хоча офіційного підтвердження такого посередництва немає.

Правда виникає запитання: а навіщо цей план передавати через Ватикан, якщо було б більш логічно передати його через американських переговорників? Тоді б було і більше шансів на його розгляд і обговорення.

Путінський прес-секретар Песков вже публічно відкинув цей план. Можливо він потрапив до росіян ще до цієї публікації. Нагадаю, що 22 серпня Путін уже заявив, що через посередників отримує якісь пропозиції щодо завершення війни, але назвав їх "екзотичними" і неприйнятними. Може він мав на увазі саме ці пропозиції.

Що треба розуміти в контексті нинішньої переговорної ситуації? Якщо Кремль буде сприймати будь які мирні ініціативи як План Зеленського, то у цього плану не буде шансів. За нинішніх умов (перш за все у повітряній війні) мирні ініціативи з боку України будуть сприйматись в Кремлі як прояв слабкості. І відповіддю буде не згода на переговори, а посилення військового тиску на Україну.

Роль Ватикана як посередника теж не гарантує результату. Для Путіна цікавий і важливий лише Трамп. Якщо нову версію мирного плану представлять американці, тоді буде можливим якесь обговорення.

Дехто вже сприйняв інформацію про транспортний літак ВПС США в Москві спочатку як візит Віткоффа і Кушнера, а коли стало відомо, що це директор ЦРУ Джон Реткліфф, то почали це сприймати як надзвичайну переговорну місію. Проблематика російсько-української війни та умов її завершення може бути частиною переговорів Реткліффа в Кремлі, але мені здається, що головні цілі візиту директора ЦРУ до Москви є все ж таки іншими.

Які б "мирні плани" зараз не з’являлися, треба розуміти, що на припинення вогню саме зараз Росія не піде. На даний момент і на найближчі місяці ми дуже вразливі перед російськими балістичними атаками. І поки на руках у Кремля буде цей "козир" (та ще і напередодні зими і взимку), у них буде сподівання на те, що во вони або переможуть у війні, або дотиснуть нас до суттєвих поступок. Нам треба вистояти цей період, а коли в Москві зрозуміють, що їх черговий зимовий наступ не приніс перемоги, тоді виникне вікно можливостей для нових мирних переговорів.

І тому, на мій погляд, найближчі півроку не варто очікувати якогось позитивного прориву в переговорному процесі. Але це не означає, що не треба робити спроб відновити переговорний процес. Однак зробити це зараз і в найближчій перспективі можуть лише американці.