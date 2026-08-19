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19 серпня 2026, 16:50

Ворожий дрон поцілив у житловий будинок на Запоріжжі: є поранений

19 серпня 2026, 16:50
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Фото ілюстративне
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Російські війська 19 серпня атакували Запорізький район безпілотником. Унаслідок удару по приватному будинку у Шевченківському районі Запоріжжя поранений 46-річний чоловік

Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Будинок зазнав пошкоджень.

Пораненому чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що в Ізюмі на Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей.

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