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30 липня 2026, 13:43

Атака на селище під Кривим Рогом: кількість постраждалих зросла, є зниклі безвісти

30 липня 2026, 13:43
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Фото: ОВА
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Кількість поранених через ворожу атаку на селище Радушне Новопільської громади зросла до дев'яти

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Шестеро постраждалих перебувають у лікарні. Серед них – двоє дітей, хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються безвісти зниклими.

Як відомо, вночі 30 липня у селищі Радушне Криворізького району російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.

У Кривому Розі 31 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне.

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