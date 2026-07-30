Фото: ОВА

Кількість поранених через ворожу атаку на селище Радушне Новопільської громади зросла до дев'яти

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Шестеро постраждалих перебувають у лікарні. Серед них – двоє дітей, хлопці 6 та 15 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція. Кілька людей вважаються безвісти зниклими.

Як відомо, вночі 30 липня у селищі Радушне Криворізького району російська ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.

У Кривому Розі 31 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по селищу Радушне.