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Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо киянина, який у квітні цього року важко поранив двох чоловіків в Деснянському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час відпочинку в парку "Молодіжний" у фігуранта виникла бійка з двома перехожими. Суперечку чоловіків із вікна багатоповерхівки побачив 47-річний місцевий житель, який вирішив зупинити конфлікт та покликав на допомогу 29-річного сусіда. Вдвох вони підійшли до фігуранта, який залишився наодинці. Останній несподівано дістав із поясної сумки ніж і накинувся на чоловіків. Один із потерпілих отримав поранення грудної клітини та передпліччя, інший – плеча, грудей і різані рани лобно-тім’яної ділянки голови.

Наразі досудове розслідування завершено. 36-річного зловмисника судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.