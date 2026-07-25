Росіяни вдарили по Запоріжжю: виникла масштабна пожежа
У ніч на 25 липня російські війська атакували дронами Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт торгівлі. У приміщенні торговельного центру спалахнула масштабна пожежа площею 500 квадратних метрів – горіли товари. Пошкоджені конструкції будівлі.
Внаслідок ворожого удару поранення отримав 63-річний чоловік.
Нагадаємо, вночі 25 липня росіяни атакували безпілотниками чотири АЗС та пожежну частину на Полтавщині.
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