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24 липня 2026, 22:33

Російський FPV-дрон атакував рейсовий автобус під Сумами

24 липня 2026, 22:33
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Фото: Сумська МВА
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Російські окупанти 24 липня атакували FPV-дроном рейсовий автобус “Суми – Стецьківка”

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає RegioNews.

На момент атаки транспортний засіб перебував біля зупинки в одному зі старостатів Сумської громади.

Ворожий безпілотник влетів в антидроновий коридор, здетонував, але безпосередньо в автобус не влучив.

"Уламками автобус зазнав пошкоджень. Але головне – люди не постраждали”, – зазначив голова МВА.

Кривошеєнко наголосив, що це ще один із багатьох випадків, коли антидронові сітки допомагають мінімізувати наслідки ворожих атак та захистити людей.

Встановлення інших наслідків триває.

Нагадаємо, що впродовж 24 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів.

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