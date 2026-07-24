Близько 30 ворожих ударів по Дніпропетровщині: пошкоджено інфраструктуру, виникли пожежі
Російські окупанти протягом дня майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області, унаслідок чого двоє людей дістали поранення
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Для атак росіяни застосували безпілотники й артилерію.
Ворожих ударів зазнав, зокрема, Нікопольський район. Загарбники цілили по місту Нікополь, Червоногригорівській, Марганецькій і Покровській громадах. Унаслідок атак у районі понівечені багатоквартирний будинок та приватні оселі, адміністративна будівля й автомобілі.
"Постраждали двоє людей. У важкому стані до лікарні доправили 65-річну жінку”, – поінформував Ганжа.
Також під ворожими ударами опинилися Глеюватська, Зеленодольська й Девладівська громади Криворізького району. Унаслідок атак там пошкоджена інфраструктура.
Атакований був і Павлоград. Через удар російської армії в місті виникла пожежа.
Нагадаємо, що російські окупанти 24 липня атакували FPV-дроном рейсовий автобус "Суми – Стецьківка”.