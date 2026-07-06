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06 липня 2026, 07:54

Через атаку РФ на Київщині 15 людей поранено, серед них – дев'ятимісячна дівчинка

06 липня 2026, 07:54
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Ілюстративне фото: ДСНС Київщини
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У Київській області внаслідок російської атаки травмовані 15 місцевих жителів, серед них – дев'ятимісячна дівчинка. 11 постраждалих перебувають у лікарнях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, всі екстрені та спеціалізовані служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки. Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Вишневому Бучанського району Київської області.

Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження залишається вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією. Мешканців громади закликають залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони проведення робіт.

Поліція та рятувальники за необхідності проводять евакуацію населення. У разі виявлення підозрілих предметів громадян просять не торкатися їх, не переміщувати та не намагатися самостійно знешкодити, а негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. "Укрзалізниця" використовує резервні маршрути.

Обмеження стосуються поїздів:

  • №93 Харків – Холм,
  • №134 Кам’янець-Подільський – Київ,
  • №94 Холм – Харків,
  • №43 Дніпро – Івано-Франківськ,
  • №104 Львів – Лозова.

На Фастівському напрямку організовано автобусне сполучення між Бояркою та Києвом.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Станом на ранок підтверджено загибель 9 людей та поранення 46 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

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