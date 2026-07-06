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06 липня 2026, 08:54

На Сумщині за добу під вогнем РФ були 10 громад, є поранені

06 липня 2026, 08:54
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Фото: Національна поліція
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Унаслідок ворожих атак на Сумщині постраждали двоє людей. Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 10 громад області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБ), ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та інші засоби ураження.

У Глухівській громаді внаслідок влучання безпілотника постраждала 77-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Також до медичного закладу звернулася 64-річна жінка, яка отримала поранення ще 4 липня внаслідок атаки у Білопільській громаді.

У Краснопільській громаді пошкоджено три приватні будинки, у Білопільській –адміністративну будівлю та паркан.

У Сумській громаді зафіксовано пошкодження автозаправної станції та об’єктів цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді пошкоджено вантажний автомобіль і лінію електропередач.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом минулох доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 25 дістали поранення.

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