Масована атака на Київ: 9 загиблих, рятувальники продовжують розбирати завали

Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російської атаки станом на ранок 6 липня підтверджено загибель 9 людей та поранення 46 осіб, серед яких п'ятеро дітей

Про це повідомив начальник КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС, передає RegioNews.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може зрости.

Найбільших руйнувань зазнав Подільський район. Внаслідок влучання в 12-поверховий житловий будинок сталося руйнування конструкцій з 9-го по 5-й поверх. Рятувальники вивели на свіже повітря 17 людей, ще 28 мешканців евакуювали з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Пошуково-рятувальна операція триває.

Також у районі зафіксовано загоряння покрівлі та ліфтової шахти, часткове руйнування даху 19-поверхового будинку, займання автомобілів у дворі житлового будинку, а також падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхівки. Окремо триває пошук можливих потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок атаки сталося руйнування конструкцій з 2-го по 5-й поверх.

У Дарницькому районі уламки впали на рівні 4-го поверху одного з 25-поверхових житлових будинків. В іншому будинку виникла пожежа квартир площею 150 кв. м. Також загорівся гаражний кооператив. За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталося загоряння з 23-го по 25-й поверхи.

У Голосіївському районі, за попередньою інформацією, внаслідок російської атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі.

На всіх місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву.