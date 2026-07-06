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06 липня 2026, 07:38

На Запоріжжі внаслідок ворожих атак загинула людина, ще 25 поранені

06 липня 2026, 07:38
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Фото: Запорізька ОВА
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Унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще 25 дістали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загалом протягом доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, ворог здійснив 21 авіаційний удар по Запоріжжю, Комишувасі, Любицькому, Юрківці, Розумівці, Любимівці, Зірниці, Зорявці, Шевченківському, Широкому, Оріхову, Омельнику, Микільському, Преображенці, Червоній Криниці та Єгорівці.

Крім того, зафіксовано 670 атак дронами різних типів, переважно FPV, по десятках населених пунктів області, серед яких Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Степногірськ, Мала Токмачка та інші громади.

Також ворог двічі обстріляв регіон із реактивних систем залпового вогню — по Новояковлівці та Малій Токмачці. Артилерійських ударів за добу зафіксовано 296 – під вогнем опинилися населені пункти вздовж лінії фронту.

Надійшло 266 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали масованого удару балістичними і крилатими ракетами по Києву. Станом на ранок підтверджено загибель 9 людей та поранення 46 осіб, серед яких п'ятеро дітей.

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