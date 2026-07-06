Росія атакувала Одесу: є постраждалий, спалахнули пожежі в гаражах

Фото: ДСНС Одещини

Росія здійснила чергову атаку по Одесі, внаслідок якої постраждала одна людина. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У результаті удару в місті спалахнули гаражні приміщення, пошкоджено скління в будівлях, розташованих поруч.

За іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Там постраждала одна людина.

На місцях подій працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують пошкодження.

Нагадаємо, через атаку РФ на Київщині 15 людей поранено, серед них – дев'ятимісячна дівчинка. Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Вишневому Бучанського району Київської області.Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження залишається вкрай небезпечним.