12 загиблих у ДТП на Миколаївщині: підозрюваний у скоєнні аварії затриманий

Фото: Офіс Генерального прокурора

Поліцейські оголосили підозру водієві, який спровокував ДТП на Миколаївщині, що призвела до загибелі 12 людей

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews .

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter, вантажного автомобіля Volvo та Nissan Murano сталася вчора, 4 липня, на автодорозі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ".

Унаслідок ДТП загинули 49-річний водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, нині перебувають під наглядом лікарів у медичних закладах.

Правоохоронці встановили, що ДТП сталась через створення аварійної ситуації водієм Nissan Murano, який рухався зустрічною смугою відносно мікроавтобуса. Поліцейські встановили його місцезнаходження та зупинили на виїзді з Миколаєва. За кермом перебував 45-річний житель іншого регіону.

Вчора слідчі поліції затримали водія кросовера у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

5 липня, слідчі слідчого управління обласного главку поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, що у Ковельському районі Волинської області внаслідок ДТП за участю двох автомобілів і мотоцикла загинули двоє людей, ще шестеро – постраждали.